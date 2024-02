Fogo na Serra do Amolar está sob controle, garante presidente do Instituto Homem Pantaneiro

O fogo que consumiu a Serra do Amolar nos últimos 20 dias já está controlado. A informação foi confirmada por Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem pantanteiro (IHP) ao Jornal CBN CG.

Segundo Rabelo, durante o combate ao fogo que comsumiu mais de dois mil quilômetros de área, cerca de trinta homem entre brigadistas do Alto Pantanal, da Aldeia Cachoeirinha e do Corpo de Bombeiros reforçaram a ação no Pantanal.

Continue Lendo...

A maior dificuldade para o combate ao fogo foi o próprio terreno de difícil acesso. Na última semana, o serviço contou com o reforço aéreo dos bombeiros. Ainda segundo Rabelo, o fogo teve início pelo manejo inadequado do fogo por um produtor rural que perdeu o controle da situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Serra do Amolar

A região da Serra do Amolar, que está dentro do Pantanal, no município de Corumbá (MS), compreende um território de grande biodiversidade, é área de Reserva da Biosfera, além de ser um Patrimônio Natural da Humanidade. O território é formado por 80 km de extensão de morrarias que chegam a ter quase 1 mil de altitude. Essa área fica a cerca de 700 km de Campo Grande, a partir de Corumbá e por via fluvial. Só é possível chegar nesse local por ar ou pelo rio Paraguai.

Além do impacto vegetal, um filhote de cateto foi resgatado da região. Acompanhe a entrevista completa.