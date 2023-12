Fogos de artifício: precauções essenciais para celebrar com segurança

As festas de final de ano são uma época de alegria e confraternização, e os fogos de artifício são uma tradição que faz parte desses momentos. No entanto, o manuseio inadequado desses artefatos pode causar acidentes graves, como queimaduras, perda de audição, cegueira, cortes e até amputações.

Para evitar esses riscos, é importante tomar algumas precauções básicas. Confira as principais dicas:

Continue Lendo...

- Compre fogos de artifício certificados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército Brasileiro. Isso garante que o produto é de qualidade e seguro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Leia atentamente as instruções do rótulo do produto. Essas instruções são essenciais para o manuseio correto dos fogos de artifício.

- Não solte fogos de artifício em locais fechados. O ambiente fechado aumenta o risco de incêndios e explosões.

- No caso de rojões de papelão, não sobreponha um ao outro e coloque sua base no chão, nunca soltar da mão. Isso evita que o rojão exploda na mão.

- Posicione o topo do foguete para cima, de forma perpendicular ao solo, nunca na diagonal. Isso evita que o foguete exploda na direção de pessoas ou objetos.

- Atente-se ao efeito retardado e não aproximar-se ou tentar reacender o rojão caso ele falhe. O efeito retardado é o tempo que o rojão leva para explodir após ser aceso. Se o rojão falhar, espere o efeito retardado terminar antes de se aproximar.

Além dessas precauções, é importante que crianças e pessoas com deficiência visual ou auditiva não manuseiem fogos de artifício. Também é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de soltar fogos de artifício, pois isso pode aumentar o risco de acidentes.

Em caso de acidentes, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

*Com informações do Governo de MS