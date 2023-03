Foi criado Comitê para implantação do Terminal Intermodal de Cargas

Nesta sexta-feira (10), foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande a instituição do Comitê de Acompanhamento da implantação do TIC, a ação visa concretizar a construção do Terminal Intermodal de Cargas.

Essa é uma das etapas a serem concluídas para definir qual a melhor alternativa para o projeto se realizar. No fim do ano passado, foi concluído o estudo estratégico, logístico e de mercado que inclui a viabilidade técnica e a análise de modelos para a implantação do Terminal Intermodal de Cargas e do Porto Seco em Campo Grande realizado pelo Consórcio Pantanal.

O estudo resultou em 3 modelos de implantação. O Comitê de Acompanhamento da implantação do TIC terá como função dar encaminhamento das ações e desenvolvimento do projeto e que ainda seja realizada a avaliação jurídico-administrativa dos termos do contrato existente, os quais deverão dar apoio na tomada de decisão da PMCG acerca de qual modelo seguir.

Farão parte do Comitê o Gabinete da Prefeita, a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e a Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos.

*Com informações de Comunicação PFMCG