Folhas secretas podem tornar Marquinhos e Adriane inelegíveis

Na entrevista desta segunda-feira (15), na Rádio CBN Campo Grande, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Jerson Domingos, falou sobre a apuração das denúncias das folhas secretas na Prefeitura de Campo Grande.

Um seleto grupo de assessores aparece em mais de uma folha salarial. Eles recebem por meio de uma folha oficial e seus nomes aparecem, ainda, em mais duas folhas paralelas para "engordarem" seus salários. Esse pagamento paralelo não é registrado no Portal da Transparência. Por isso, que se classificou de "folhas secretas", conforme revelou o conselheiro.

A prefeita Adriane Lopes (Patriotas) herdou essa "bomba" do seu antecessor Marquinhos Trad (PSD) e já foi aconselhada a cancelar os pagamentos extras ao seleto grupo de funcionários. Adriane pediu, inclusive, orientação do presidente do TCE, Jerson Domingos, sobre as medidas a serem tomadas.

A gestora da Capital sul-mato-grossense foi alertada do risco de sofrer as consequências de ser punida se não adotar as medidas para sanar as eventuais irregularidades. Adriane e o ex-prefeito Marquinhos Trad, caso não consigam provar a legalidade dos pagamentos, podem se tornar inelegíveis pela justiça.

Os indícios apontados por técnicos do Tribunal de Contas são de pagamento de mais de R$ 300 milhões só com as folhas secretas.

Veja abaixo no comentário de Adilson Trindade, na coluna Política em Destaque:

A prefeitura de Campo Grande solicitou ao TCE-MS um novo prazo de 20 dias úteis para apresentar a defesa sobre as irregularidades apontadas na folha de pagamento dos servidores municipais.

