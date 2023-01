Folia para os pequenos: Carnateca 2023 está com inscrições abertas

A Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaias Paim”, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o Projeto Carnateca 2023, com programação voltada para o público infantil. O objetivo é resgatar toda a magia e a ludicidade do carnaval, para que as crianças possam se divertir e aprender.

A 6ª edição do Carnateca ocorrerá na Biblioteca nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 8h30 às 11h30, com oficinas de danças populares, confecção de máscaras, alegorias, jogos lúdicos, história sobre a cultura do Carnaval e muito mais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no horário das 7:30 às 17:30, pelo telefone (67) 3316-9161 ou presencialmente na Biblioteca, que fica na Av. Fernando Correa da Costa 559, Centro.

Veja a Programação das atividades:

Oficina de Máscaras – Kaylani de Arruda

O objetivo da oficina é mostrar a parte colorida e divertida do carnaval confeccionando máscaras coloridas e brilhosas além de treinar a habilidade motora das crianças.

História e Danças Populares do Carnaval – João Valdez e Professora Mariana Aparecida Peixoto

Valorizar nossa cultura e as tradições carnavalesca no sentido histórico e cultural. Essa oficina além do conhecimento ela trabalha a coordenação motoro, aumento do fluxo sanguíneo e principalmente a interação social e a criatividade.

Oficina de Confecção de Chocalho – Professora Carla Valiente Millani,

O chocalho é um brinquedo sonoro que desperta a atenção. Seu objetivo principal é desenvolver as percepções auditivas e rítmicas da criança. A confecção de brinquedos educativos, além da diversão, transmite valores sociais essenciais para a formação do indivíduo. Assim, eles levam esses conceitos para o dia a dia desde cedo auxiliando também a interagir com outras crianças e no trabalho em grupo.

Oficina de Customização – Professora Rebeca Fabbro Cunha

A importância do lúdico para o desenvolvimento cognitivo e emocional. As crianças vão aprender o conceito e trocas interpessoais de criar e transformar sua própria fantasia, gera autoconfiança e sentimento de realização. Para esta oficina pede-se para trazer uma camiseta, que pode ser usada.

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas somente por telefone/ou presencial: (67) 3316-9161 no horário das 7:30 às 17:30. Pede-se que as crianças venham com roupas confortáveis que possibilitem exercícios. Haverá um intervalo para o lanche (os pais devem enviar o lanche de casa).