Foragido da justiça é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

No domingo (10) a Polícia Civil prendeu um indivíduo de 30 anos em Campo Grande. A captura foi realizada por agentes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na Vila Piratininga.

De acordo com informações apuradas, o homem estava em fuga do sistema prisional, onde cumpria pena por envolvimento com drogas. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou escapar pulando o muro de uma Escola Estadual, porém foi interceptado e detido.

O suspeito foi imediatamente levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

*Com informações da Polícia Civil