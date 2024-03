Foragido da Máxima é recapturado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recapturou um dos um dos foragidos do Presídio de Segurança Máxima “Jair Ferreira Carvalho”, em Campo Grande - na madrugada de segunda-feira (4), quatro internos do presídio tentaram fuga usando uma corda, dois conseguiram.

O homem recapturado ontem (6) tem 32 anos de idade e foi recapturado pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), com apoio da Gerência de Inteligência da Agepen (GISP).

De acordo com as investigações, o foragido pertencia a uma organização criminosa e estava mobilizando outros integrantes para um “resgate”, com o objetivo de transportá-lo até a fronteira do Brasil com o Paraguai.

Após monitorar indivíduos ligados ao foragido, a equipe do Garras localizou o esconderijo no Bairro Campo Alto. O homem foi visto recebendo uma mulher em frente à residência. E ao ser abordado, o criminoso tentou fugir, adentrando o imóvel e pulando o muro dos fundos. A equipe policial o perseguiu, enquanto outros cinco indivíduos na residência auxiliavam na fuga.

Durante a fuga, o foragido invadiu diversos imóveis pulando muros, escondendo-se em uma casa em construção. A equipe policial o localizou na laje e o capturou.

Um dos indivíduos na residência, também possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e corrupção de menores.

"Hotel do Crime"

As investigações indicam que a residência funcionava como um "hotel do crime", servindo de refúgio para foragidos da Justiça. Segundo informações obtidas, o outro foragido do presídio de segurança máxima também esteve na residência momentos antes da captura.

Os quatro indivíduos que auxiliaram os dois fugitivos com estadia e alimentação foram autuados pelo crime de favorecimento pessoal.

A Polícia Civil dará mais detalhes sobre a captura do foragido em uma entrevista coletiva às 10h de hoje.