Paulo Cruz foi a São Paulo testar em uma pista a nova picape Ford F-150 que já está à venda no Brasil e esbanja luxo, espaço, tecnologia e força. Outra novidade da semana foi a apresentação do novo Citroën C3 Aircross, um SUV de sete lugares e que vai concorrer com a Chevrolet Spin. Scheila Canto comenta sobre o crescimento das picapes no nosso País.

Confira na íntegra: