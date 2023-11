Fórmula Truck volta a Campo Grande após oito anos, com muita velocidade e emoção

A Fórmula Truck voltou a Campo Grande após oito anos, e foi um show de adrenalina para o público presente Autódromo Internacional Orlando Moura, no último domingo (12).

Além dos desafios que a pista oferece, os pilotos tiveram que lidar com o calor, beirando os 40ºC na capital. Os paranenses dominaram o pódio das duas categorias, com destaque para o octogenário, Pedro Muffato. A lenda do automobilismo brasileiro foi o vencedor da categoria Bomba Injetora, e foi reverenciado pelo público presente.

O Autódromo Orlando Moura foi bastante elogiado pelos pilotos e pelo presidente da Fórmula Truck, Gilberto Hidalgo.

Confira a reportagem na íntegra: