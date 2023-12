Hipermercado no União recebe a terceira loja da Farmácia SempreFort

A rotina acelerada das famílias tem exigido cada vez mais a busca pela praticidade. Neste sentido, cresce a necessidade de encontrar produtos e serviços próximos das pessoas. Com três lojas em Campo Grande, a rede de Farmácias SempreFort está ampliando os serviços na Capital.

A empresa, que faz parte do Grupo Pereira, está instalada em espaços comerciais de hipermercados com diversos serviços em um só local. Além disso, outro diferencial é o estacionamento privativo do empreendimento. Segundo a coordenadora nacional de marketing da farmácia SempreFort, Cláudia Plentz, as novas unidades da rede serão inauguradas no primeiro semestre de 2024. Acompanhe a entrevista completa.