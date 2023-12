Fortalecimento do preço do milho nos mercados físicos e futuro

O mercado futuro do milho segue ganhando força nos mercados físico e futuro no Brasil, com expressivo foco nas exportações em 2023 que conseguiram garantir a recuperação de valores no cenário nacional.

Os preços médios do milho abriram 2023 em R$ 78,00 por saca de 60 kg. Durante o ano e por conta da expectativa (e depois) confirmação de uma colheita recorde, os preços despencaram para R$ 44,00 por saca. Em Mato Grosso do Sul o milho chegou a ser negociado a R$ 30,00 por saca. Em MS, Maracaju tem preços a R$ 54,00 e Campo Grande/Dourados a R$ 52,00.

A recuperação atual trouxe os valores para R$ 70,00 a saca na média nacional. O indicador Cepea (base Campinas) traz a referência em R$ 72,00 e o mercado futuro é negociado com alta, com a posição de mais curto prazo com negócios a R$ 73,00/saca.