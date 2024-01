A objetificação do corpo feminino foi um dos temas do programa de estreia do CBN Você Mulher, deste sábado (20).

Durante a atração, Juliana Gambim conversou com a psicóloga, Érica Ribeiro. No bate-papo elas repercutiram exemplos nacionais de como a cultura cristalizada sobre a mulher enxerga o corpo feminino como objeto.

A psicóloga explicou que este olhar tem raízes históricas e falou como construir um novo padrão que acompanhe o momento da mulher na sociedade. Acompanhe a entrevista.