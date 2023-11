Forte onda de calor provoca temperaturas acima dos 40° em Maracaju no fim de semana

A forte onda de calor tem registrado em Maracaju, no centro-oeste, temperaturas acima dos 40 graus, como consequência do fenômeno El Niño. E além das fortes temperaturas, as tempestades têm ocorrido com chuvas e ventos fortes. Na última sexta-feira, árvores foram derrubadas no entorno do colégio estadual Padre Constantino de Monte e atingiram os carros estacionados na lateral.

A defesa civil e o corpo de bombeiros foram acionados, mas por sorte ninguém se feriu. Com a força dos ventos, as árvores centenárias foram derrubadas desde a raiz, danificando muitos veículos. O trânsito ficou impedido no local durante todo o dia.

Em setembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um aviso de onda de calor para os meses seguintes, incluindo novembro. O alerta destaca os riscos para a saúde, mas também é importante considerar os impactos negativos que o fenômeno pode causar na atividade agrícola.

Pesquisadores alertam que, o calor excessivo no solo pode ter um efeito negativo no desenvolvimento em sementes de soja recém semeadas, pois temperaturas extremas na terra podem causar danos às sementes, impedindo-as de germinar ou de se desenvolverem adequadamente. Por isso, fica o alerta aos produtores rurais que ainda não realizaram o plantio da soja, safra 23/24 ou para aqueles que precisam fazer o replantio da cultura.