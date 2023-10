Fórum de Sustentabilidade reúne especialistas para debater ESG

Empresas que têm preocupação e responsabilidade com o meio ambiente, com as questões sociais e que têm governança transparente, são aquelas que têm mais chance de sobreviver no mercado, de se manter, de se sustentar. "Embora ESG seja uma sigla que nasceu no mercado de capitais, a preocupação era justamente de saber em quais empresas o banco ou o fundo de investimento pode colocar dinheiro e ela vai sobreviver", diz o engenheiro civil e consultor em governança colaborativa e sustentabilidade, Sílvio Barros.

Ele é um dos palestrantes do 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, que vai movimentar a capital de Mato Grosso do Sul na terça-feira (24) - o evento será no Bioparque Pantanal. Para ele, a questão é ainda mais ampla. "Isto não vai ficar restrito só às grandes corporações, porque as empresas só podem dizer que são ESG se toda a sua cadeia produtiva, até os seus micro fornecedores, tiverem o mesmo conceito". E nesse sentido, o Fórum RCN de Sustentabilidade provoca a discussão. Será uma manhã dedicada a palestras e debates inspiradores, para encontrar as melhores soluções sustentáveis para a região.

A jornalista Rosana Jatobá, mediadora do 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, avalia que a cultura ESG é uma tendência sem volta e que traz oportunidades para gestores públicos e privados. "A agenda ESG é uma agenda de responsabilidade compartilhada [...] É muito importante que o gestor público tenha total noção e comece a implementar essa questão da agenda ESG, porque o que a gente espera hoje de um grande gestor, é que ele tenha conhecimento sobre as grandes oportunidades que se abrem no mercado, para que seja possível amplificar exatamente o bem-estar da população. O que eu tenho notado é que hoje existe uma grande mobilização, sim, não apenas do setor privado", disse Rosana.

Para o 1º Fórum RCN de Sustentabilidade também estão confirmadas as palestras do presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), Fábio Coelho; do CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira e do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.