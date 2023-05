Fraternidade sem Fronteiras promove bazar com peças africanas

Neste sábado (6), a Fraternidade Sem Fronteiras irá promover a terceira edição do Bazar da Central de Presentes em Campo Grande. São mais de 100 itens, a partir de R$3, feitos em Madagascar e Malawi, países africanos onde o instituto atua com projetos de ajuda humanitária.

Os itens de vestuário como camisetas, bolsas, bonés, roupas e artesanatos são peças confeccionadas por acolhidos e voluntários que participam de oficinas de capacitação profissional, voltados para corte e costura nos Projetos “Ação Madagascar”, em Madagascar e “Nação Ubuntu”, no Malawi, com acolhimento a refugiados e malauianos em situação de vulnerabilidade social.

Os bazares são realizados desde 2016, em diferentes cidades do Brasil. Na Capital, o bazar será das 10h às 17h, na Rua Praia de Pituba, 53, Jardim Autonomista.

Fraternidade sem Fronteiras

A FSF é uma Organização humanitária e Não-Governamental, com sede em Campo Grande (MS) e atuação brasileira e internacional, com atuação em 8 países, em alguns dos lugares mais pobres do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar, acabar com a fome e construir um mundo de paz.

A instituição possui 74 polos de trabalho, mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento.

Para conhecer mais e contribuir com o projeto, acesse o site.