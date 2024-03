Frente fria avança e traz chuvas e tempestades em diversas regiões do estado

Nesta quinta-feira (21), é esperada uma mudança significativa nas condições climáticas devido à aproximação e avanço de uma frente fria. O dia começa com céu claro, porém ao longo do dia, haverá um aumento gradual da nebulosidade. Podem ocorrer de chuvas fracas a moderadas, com a possibilidade de tempestades localizadas acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades atmosféricas são resultado do intenso transporte de calor e umidade, combinado com o avanço de um cavado pré-frontal. Além disso, a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica contribui para a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas.

Continue Lendo...

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de chuvas intesas para o leste do estado, com previsão de chuvas que podem atingir até 50mm/dia e ventos de 40 a 60km/h. Além disso, há o alerta de tempestades para o oeste e sul do estado, com acumulados que podem alcançar até 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As temperaturas na região apresentam variações significativas ao longo do dia. Em Campo Grande, os termômetros iniciam em 26°C e podem alcançar até 35°C. Já em Dourados, a mínima é de 25°C, com máxima prevista de 38°C. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, registram 26°C pela manhã e devem chegar a 36°C e 37°C, respectivamente, durante a tarde.

No Bolsão, Paranaíba marca mínima de 25°C e máxima de 35°C, enquanto Três Lagoas, na mesma região, varia entre 27°C e 37°C. No Norte do estado, Coxim apresenta mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá alcançam 38°C nos períodos mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 27°C e 29°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, registra variação entre 29°C e 40°C, sendo a temperatura mais elevada do dia.

*Com informações: Cemtec e Inmet