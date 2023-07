Frente fria chega com força em MS

No que depender da previsão do tempo, o dia é propício para usar casaco e levar guarda-chuva em Mato Grosso do Sul ao sair de casa.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a chegada da frente fria nesta quarta-feira (12) aliada ao intenso fluxo de calor e umidade favorece a formação de nuvens e chuvas ainda na quinta-feira (13).

Em Campo Grande, os termômetros marcam entre 12ºC e 24ºC. A umidade relativa do ar gira em torno de 87%. Na Capital são esperadas chuvas ao fim da manhã.

É esperada também uma queda mais acentuada das temperaturas a partir de hoje. Ponta Porã, Dourados e Iguatemi deverão ter 9ºC de mínima.

Em Dourados vai chegar a 17°C, com mínima de 8°C. Na região Norte do Estado, em Coxim, a temperatura varia entre 12°C e 26°C. Já Corumbá na região do Pantanal terá mínima de 14°C e máxima de 25°C.

*Com informações de Cemtec e Clima Tempo