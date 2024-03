Frente fria chega trazendo estragos e queda de temperatura em MS

O alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia inserindo Mato Grosso do Sul entre regiões com risco potencial para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo se confirmou no início da tarde desta quinta-feira (21).

Uma frente fria trazendo ventania, raios e chuva entrou pela região Sul do estado e provocou destelhamentos, queda de árvores, alagamentos e falta de energia elétrica em vários municípios.

Conforme dados da estação meteorológica da Uniderp, no município de Aral Moreira, situado na fronteira com o Paraguai, a 375 quilômetros da Capital, foram registrados 1.250 raios e rajadas de vento de até 87 km/h.

Em Laguna Carapã, município que fica entre as cidades de Aral Moreira e Dourados, os ventos atingiram 80 km/h.



Em Ponta Porã, um motociclista foi atingido por uma árvore que caiu durante o temporal. Ele foi socorrido com diversas escoriações. Logo após a ventania, uma equipe da Secretaria de Obras de Ponta Porã foi acionada para remover árvores e galhos caídos pela cidade.

Em Dourados, onde a ventania levantou muita poeira, a temperatura despencou 17 graus em apenas meia hora, após a entrada da frente fria. Os termômetros marcavam 37,4 °C no início da tarde e caíram para 20 °C, conforme dados da estação meteorológica da Embrapa Agropecuária Oeste.

Na Capital a frente fria chegou por volta das 16 horas, com ventos acima dos 70 km/h. A estação meteorológica instalada na Embrapa Pantanal, na região Oeste da cidade, na saída para Terenos, registrou rajadas de 75,2 km/h.

Após o vendaval, que também derrubou árvores e galhos por Campo Grande, a chuva chegou a praticamente todas as regiões, mas o pluviômetro instalado no bairro Panamá, na UPA Vila Almeida, registrou o maior volume de chuva, sendo 25,2 milímetros até este momento.