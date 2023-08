Frente fria pode levar tempestade à Ponta Porã nesta sexta-feira

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para a sexta-feira (11) indica continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Essas condições ocorrem devido a atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nebulosidade associada a chuvas.

Porém, no Sul do Estado, mais especificamente em Ponta Porã, há probabilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai. Essa frente fria deve influenciar nas regiões pantaneira e sudoeste de Mato Grosso do Sul, com aumento de nebulosidade, chuvas e queda das temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros devem oscilar entre 21 e 36°C em Campo Grande. O dia, na Capital será de baixa umidade relativa do ar com variação entre 15 e 55%. Na região Leste do Estado, em Três Lagoas o termômetro varia entre 19° e 38°C.

O calor segue na região Pantaneira, em Corumbá mínima de 22°C e máxima de 40°C; Porto Murtinho mínima de 23° e máxima de 39°C. Já na região Norte, Coxim terá oscilação de 21°C e máxima de 39°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Sul de Mato Grosso do Sul, onde pode ter chuva, o calor também predominia. Em Dourados mínima de 22°C, maxima de 37°C ; já em Ponta Porã o termômetro oscila entre 22°C e 37°C.