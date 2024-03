Frente fria segura calorão no estado

O penúltimo final de semana do verão será de sol e variação de nebulosidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os municípios do estado seguem sob alerta de perigo potencial de chuva. O acumulado de chuva varia entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, já as rajadas de ventos podem alcançar a velocidade de 40 a 60 km/h.

Ainda para este sábado (9), a previsão indica tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. Existe a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e umidade, aliado à aproximação e avanço de uma frente fria. “São esperados acumulados de chuvas acima de 40mm/24h, principalmente entre o sábado e domingo, com destaque nas regiões Central, Sul, Sudeste e Leste do estado”.

Campo Grande inicia o dia aos 24°C e atinge 32°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima é de 23°C e a máxima de 34°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 23°C e chega aos 32°C. Nas regiões Leste e Cone-Sul, Anaurilândia e Iguatemi têm mínimas de 24°C e máximas de 33°C e 34°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem variação entre 25°C e 34°C, já Três Lagoas marca 26°C inicialmente e registra 34°C ao longo do dia. No Norte do estado, Camapuã e Coxim apresentam temperaturas semelhantes, com mínimas de 24°C e máximas de 33°C.

Aquidauana, no Pantanal, tem 26°C pela manhã e 34°C à tarde; Corumbá, na mesma região, a mínima é de 27°C e a máxima de 34°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, registra a temperatura mais alta do dia, com valores que variam entre 27°C e 37°C.