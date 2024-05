Frente fria traz um dos dias mais frios do ano em Mato Grosso do Sul

Com a atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, Mato Grosso do Sul recebe nesta quarta-feira (29) uma massa de ar frio que promete ser uma das mais intensas do ano.

A previsão é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, além da possibilidade de neblina e, em algumas áreas, geada fraca, especialmente no sul do estado.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 21°C. Em Dourados, o dia inicia com 6°C e chega aos 18°C. Anaurilândia, no leste, tem mínima de 8°C e máxima de 19°C. A região Sul registra a temperatura mais baixa do dia, com valores que variam entre 5°C e 17°C em Ponta Porã e Iguatemi.

No Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 14°C inicialmente e atingem 23°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 12°C e 21°C. Na região norte, a mínima em Coxim é de 14°C e a máxima de 25°C.

Corumbá, no Pantanal, amanhece com 13°C e registra 21°C à tarde; em Aquidauana, na mesma região, a mínima é de 11°C e a máxima de 21°C. No sudoeste do Estado, Porto Murtinho tem mínima de 7°C e máxima de 20°C.