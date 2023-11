Frente Parlamentar apresenta relatório sobre conflito por terras

Nesta segunda-feira, vereadores de Dourados que compõem a Frente Parlamentar em Defesa da Solução dos Conflitos entre Indígenas e Proprietários de Terras voltam a se reunir. O Grupo vai elaborar um relatório preliminar dos estudos, levantamentos e parciais conclusões sobre o conflito por terras na região.



Povos Guarani e Kaiowá reivindicam a posse de áreas produtivas e legalmente instituídas e os proprietários da terra, que se opõem à perda de suas áreas porque não recebem indenização adequada.

“O documento que será divulgado à sociedade será elaborado a partir da constatação da urgente necessidade de prover condições mínimas de acesso a água potável na reserva”, revela o presidente da Frente Parlamentar, vereador Rogério Yuri (PSDB), que, junto com os demais, buscará providências nesse sentido “por questão humanitária, além de fortalecer o acordo de paz firmado”.

A Frente Parlamentar, criada em agosto deste ano, é formada ainda pelos vereadores Fabio Luís/Republicanos (secretário), Elias Ishy/PT (membro) e Marcelo Mourão/Podemos (membro).

A primeira reunião ocorreu em 13 de setembro, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), com presença de várias autoridades da área de segurança pública e instituições ligadas à causa indígena.

A situação na área de conflito também foi levada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na busca de encaminhamentos para uma possível solução e, a partir de então, com muito diálogo, foi firmado um acordo informal, selando a trégua entre as partes para que a frente parlamentar pudesse viabilizar um caminho para a solução desse conflito de anos.

Para Yuri, essas reuniões têm sido importantes na busca por soluções justas e equitativas para um problema que persiste há décadas em Mato Grosso do Sul e no Brasil. “A discussão dessas questões complicadas é fundamental para encontrarmos um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação das culturas”, tem dito o vereador.

*Com informações da Câmara Municipal de Dourados