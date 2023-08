Frente Parlamentar, conduzida por deputada de MS, vai focar em legislação para proteção do Pantanal

Foi lançada nesta quarta-feira (02), a Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal na Câmara dos Deputados, em Brasília. A frente vai focar em produzir legislações específicas para proteção do bioma, sobretudo contra o avanço das práticas nocivas da agropecuária, para abrir novas áreas de plantio e de pastagens, e têm causado desmatamentos, queimadas, erosões e secas, fenômenos que mudam o ciclo da vida e ameaçam a biodiversidade.

A iniciativa da criação da frente parlamentar é da deputada federal Camila Jara (PT/MS). Para ela, a criação do grupo de trabalho representa um marco importante na história do bioma e se conecta com o futuro.

"A gente que cresceu em contato com o Pantanal e com o Cerrado sabe bem qual o impacto da natureza na qualidade de vida das pessoas. Temos que ampliar a discussão sobre desenvolvimento sustentável, créditos de carbono e turismo de base comunitária porque trazem benefícios econômicos diretos para nosso povo enquanto conservam o ambiente. Mas para nós, é mais do que economia. É a garantia de futuro para nossas crianças e para as gerações que virão".

Os trabalhos serão conduzidos por Jara na presidência e Dagoberto Nogueira (PSDB/MS), na vice-presidência. A frente também será composta pelo deputado Vander Loubet (PT/MS), que será coordenador de articulação política.

Lançamento

O evento contou com a participação de cerca de 150 pessoas, entre elas representantes da ONG SOS Pantanal e WWF Brasil, Instituto Gaia de Pesquisa e Educação Ambiental do Pantanal, Instituto Homem Pantaneiro, projeto Documenta Pantanal, da Defensoria Pública da União (DPU), da UNB, UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), SINPAF (Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), entre outros.

A abertura contou com um show do trio formado pelos músicos Guilherme Rondon, Celito e Gilson Espíndola.