Frente parlamentar dos hospitais filantrópicos apresenta minuta de projeto à SES

Na quarta reunião da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, coordenada pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), realizada nesta segunda-feira (5), foi apresentada ao Governo do Estado minuta de um projeto de lei que trata do regime especial de contratação para Instituições Filantrópicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O deputado Pedrossian Neto falou sobre a apresentação da minuta. “Estamos fazendo a quarta reunião da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Hoje debateremos a minuta do projeto de lei que pretendemos apresentar na Assembleia Legislativa, para criar esse novo marco regulatório do relacionamento entre o setor público e os hospitais. Essa minuta de um regime diferenciado de contratação não cria obrigatoriedade para os hospitais, nem à Secretaria de Estado de Saúde (SES)", explicou.

Ele também detalhou sobre a modalidade centrada em grupos relacionados ao diagnóstico que permite remunerar um hospital de acordo com sua complexidade, produção e custos. “Estamos tentando desenvolver uma forma de contratação dos hospitais, por meio da qual nós poderíamos contratar e remunerar os hospitais de acordo com seu desempenho”, disse Pedrossian Neto.

Tânia Grilo, sócia da DGR Brasil apresentou alguns cases de sucesso com a operação da DGR no País. “Um dos objetivos é que isso a médio e longo prazo reduza o desperdício de uso de leitos, por exemplo. Foram 461.077 diárias desperdiçadas em um ano, e isso significa, além dos custos em reais, os custos dos sofrimentos pessoais, e de quem espera pela vaga hospitalar", relatou.

A secretária-adjunta de Estado de Saúde (SES), Dra. Crhistinne Maymone, destacou a relevância da iniciativa do deputado Pedro Pedrossian. “Extremamente importante e valiosa, porque ele traz essa ferramenta como uma possibilidade de que os hospitais, por meio de mensurações de suas métricas qualitativas e quantitativas, e critérios previamente definidos, a transparência e a gestão dos seus dados transformados em formação, e a partir dessa informação mais transparente e voltada para a evidência científica, que isso seja traduzido em melhoria da gestão, tanto hospitalar, quanto voltada aos serviços de saúde ofertadas aos cidadãos. O próximo passo é levarmos para a Secretaria de Saúde e discutirmos com os técnicos toda equipe envolvida no gerenciamento escolar. Em seguida voltaremos a nos reunir com a equipe técnica viabilizada pelo deputado”, disse.

(*Com informações Alems)