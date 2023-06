Frio é responsável por morte de animais no campo em Mato Grosso do Sul

O impacto das baixas temperaturas já soma perdas no campo. De acordo com o diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), Daniel Ingold, a inversão térmica dos últimos dias é indicada com a principal causa das mortes de animais no estado. A estimativa é de que mais de mil cabeças de gado morrem em Mato Grosso do Sul nos últimos dias. No entanto, este número pode ser maior, já que só agora que muitas fazendas estão conseguindo realizar o levantamento.

Segundo a Iagro até agora foram notificadas 1.537 mortes de bovinos. Sobre o possível aproveitamento da carne para consumo, Ingold orienta que esta carne não pode ser consumida.

"A orientação é realizar notificação a Iagro. Precisa a validação da equipe técnica para dar baixa e confirmar a causa morte, mas esta carne não pode ser aproveitada, porque o animal morreu em uma condição de estresse".

Na entrevista ao Jornal da CBN, Daniel Ingold explica que agora a preocupação é com o destino dos animais mortos. "Os animais mortos devem ser enterrados para não haver nenhum problema de ordem sanitária e nem ambiental".