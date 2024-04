Fronteira debate reforço em ações conjuntas no combate ao aumento de casos

A Prefeitura Municipal de Ponta Porã, através da Secretaria de Saúde e em parceria com a SES e CONASS, realizou nos dias 09 e 10 de abril, a segunda reunião binacional com apresentação do cenário epidemiológico de Arboviroses: dengue e chikungunya.

A reunião trouxe à mesa a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Vigilância Hospitalar e Epidemiologia do Paraguai.

Continue Lendo...

A dengue é um problema comum nos municípios que fazem fronteira com o vizinho Paraguay e por isso deve ser debatido por todos a fim de que seja encontrada uma maneira conjunta de combate à dengue e ao chikungunya.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram apresentados os dados epidemiológicos, dados de controle vetorial, fluxo laboratorial,cobertura vacinal, dados da atenção primária e ainda dados hospitalares do Brasil e Paraguai.

No período vespertino, desta quarta-feira, foi realizado manejo clínico, de dengue, chikungunya, oroupuche e mayaro, para os profissionais Médicos, Enfermeiros e fisioterapeuta, ministrado pelo Médico Infectologista Rivaldo Venâncio, da Fiocruz.

A Diretora de Vigilância Sanitária do Paraguai, Agda Cabello, disse que o combate à dengue é um problema sério entre os países do continente e que o enfrentamento deve ser feito de maneira conjunta. “A dengue é um problema sul-americano que afeta principalmente Brasil e Paraguai e qualquer iniciativa neste sentido é válida”.

O encontro binacional encerrou com reunião técnica com o Coordenador Estadual do Controle de Vetores Mauro Lúcio e a participação dos os Agentes de Saúde, para tratar especificamente da dengue.