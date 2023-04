Fugini é liberada parcialmente e retoma produção

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a supensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos alimentos em estoque fabricados pela Fugini Alimentos Ltda. Em março, uma inspeção encontrou falhas graves no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e havia suspendido as atividades da empresa.

Apesar da liberação, os produtos que contém alimentos que causam alergias alimentares ou derivados, continuam proibidos, assim como a suspensão de comercialização e uso dos produtos fabricados até o dia 27/03/2023 e das polpas de tomate utilizadas como matéria-prima, fabricadas ou adquiridas até essa data.

As novas decisões foram publicadas na Resolução RE nº 1.225 de 10 de abril de 2023, após a empresa passar por nova inspeção sanitária conduzida pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e Vigilância Sanitária Municipal, entre os dias 03 e 05 de abril de 2023.

De acordo com a Anvisa, as equipes constataram reformas no estabelecimento e as adequações feitas para cumprir as determinações da vigilância sanitária. O estabelecimento foi considerado apto para retomar a fabricação de seus produtos na unidade de Monte Alto (SP).

Em divulgação oficial, a Agência afirmou que "até o momento, a empresa Fugini cumpriu grande parte das determinações da autoridade sanitária, adequou rapidamente sua planta fabril e seu processo de fabricação, podendo retomar parte da fabricação no local".

*Com informações da Anvisa