"Fulano di Tal" comemora duas décadas com espetáculos gratuitos

O grupo de teatro sul-mato-grossense, Fulano di Tal, irá comemorar seu aniversário de 20 anos com apresentações gratuitas por todas as regiões de Campo Grande.

Ao todo, serão 20 apresentações, de 16 de março a 1ª de abril, com a peça “A Fabulosa História do Guri Árvore”, inspirada nas obras de Manoel de Barros e outros grandes nomes de Mato Grosso do Sul.

Os shows serão em praças, parques, centro comunitários e também em escolas municipais. Edner Gustavo Bezerra, ator e produtor do grupo desde 2018, afirma que está muito animado e que todos os integrantes do Fulano di Tal estão planejando ansiosamente os 20 anos de comemoração.

“Está sendo muito esperado e planejado há uns dois anos, com várias ações. O grupo começou em 2003 no colégio Dom Bosco e hoje é um grupo que trabalha profissionalmente com teatro em Mato Grosso do Sul”, conta Edner.

O projeto ´Os bocós e suas andanças´ foi contemplado no edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro FOMTEATRO/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR.

As “Andanças” do Fulano di Tal, que já percorreram 12 cidades do Estado e agora chegam à Campo Grande, serão documentadas no Youtube. Além dos bastidores, o vídeo traz uma reflexão sobre o acesso ao teatro em Mato Grosso do Sul.

Integrante do grupo, o ator Douglas Moreira conta que “A Fabulosa História do Guri Árvore” é um texto de Edner Gustavo e Manolo, também ator do grupo. “Os irmãos Abílio e Palmiro visitam memórias de coisas ‘desúteis’ e do quintal de casa”.

Inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Com os irmãos, demais personagens compõe a história, como o vovô Manoel de Barros, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, entre outras.

A classificação é livre. Acompanhe o grupo pelas redes sociais.

Programação

16 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, na Orla Morena.

17 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, no Parque Ayrton Senna.

18 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 17 horas, no Museu José Antônio Pereira.

19 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, na Lagoa Itatiaia.

23 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, no Parque Jacques da Luz.

24 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, no Centro Comunitário Bairro Coophatrabalho.

25 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, na Praça Recanto dos Pássaros.

26 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, na Associação de Moradores da Coophavilla II.

29 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, na Associação de Moradores Jardim Bonança.

30 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, na Associação de Moradores do Estrela do Sul.

31 de março: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, no Parque Tarsila do Amaral.

01 de abril: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, às 19h30, no Parque das Nações Indígenas.