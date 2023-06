Fundação de Cultura abre inscrições para artesãos de MS em feira nacional

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou chamamento público para artesãos do estado que queiram participar da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), que será realizada de 26 de setembro a 01 de outubro de 2023 no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE. As inscrições estão abertas do dia 27 de junho a 26 de julho.

São 6 vagas disponíveis, sendo 2 para artesãos individuais ou MEI e 4 para entidades representativas do artesanato, para ocupação de um espaço coletivo de 50 m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais. Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

Mato Grosso do Sul já participou de duas feiras neste primeiro semestre e está indo para sua terceira, em julho, o estado foi o terceiro ente federado que mais gera renda em feiras nacionais em 2022, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O edital completo está disponível no site da FCMS.

Fenacce

A 5ª edição da Fenacce (Feira Nacional de Artesanato e Cultura), acontecerá de 26/09 a 01/10/23, no Centro de Eventos de Fortaleza, mais de 180 estandes vão expor os diferentes artesanatos produzidos nos estados brasileiros além de apresentações, oficinas e rodadas de negócios.

O evento vem inovando, como em suas primeiras edições, com a finalidade de empreender novas iniciativas e contribuir significativamente para debates e potencialidades do setor, agregando valores culturais e contribuindo para o fortalecimento de micro e pequenos negócios, abrindo, assim, novos horizontes e fazendo com que uma cadeia produtiva baseada no conhecimento seja capaz de produzir riqueza, gerar empregos e distribuir renda.