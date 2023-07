Fundação de Turismo lança plataforma digital de informação

Foi lançada nesta quarta-feira (26) pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a plataforma 'Alumia'. O programa, desenvolvido em ambiente virtual, concentra informações turísticas do estado.

Com a ferramenta, os gestores e empresários trend turístico poderão analisar três recortes geográficos - do Estado, regiões turísticas e de cada município. Também pela plataforma, será possível acessar dados aéreos, históricos e previsões de chegadas de turistas, suas origens, conexões, tempo de permanência e informações do comportamento de compra das viagens por via aérea.

Com relação a hotelaria será possível acompanhar a oferta de acomodação, monitoramento da tarifa média, reputação e a sustentabilidade desses estabelecimentos.

No módulo informações gerais, serão disponibilizados dados socioeconômicos como emprego, empresas, arrecadação e outros dados diversos.

De acordo com o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a plataforma vai facilitar o trabalho na elaboração de novas estratégias e nas tomadas de decisão do poder público, de toda a cadeia produtiva do turismo, do setor acadêmico.

“Esse é o tipo de ação que não aparece muito publicamente, pois é uma ação de bastidor, para dar estruturação. Mas é uma ação tão ou mais importante do que participarmos de uma feira ou evento de turismo, pois ela vai dar condições para que aqueles que querem investir ou fazer obras de hotelaria, de alimentação, entretenimento, possam saber que estão investindo num Estado que conhece a sua realidade. Ou seja, essa plataforma para Mato Grosso do Sul, não só para Fundtur, mas para o Governo do Estado, para o Sebrae, para a Fecomércio, vai servir para sabermos onde podemos investir mais, onde podemos diversificar a nossa oferta de serviço e onde podemos captar novos investimentos”.

A plataforma Alumia foi desenvolvida pelo Observatório do Turismo da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) em parceria com o IPF (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio).

Participaram do lançamento, o vice-governador Barbosinha, o presidente do Sistema Comércio MS (Fecomércio-IPF-Sesc-Senac), Edison Araújo, o presidente do Conselho Estadual do Turismo de MS, Marcelo Mesquita, e o coordenador de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, Fabio Montanheiro Nascimento.