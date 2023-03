Fundação do Trabalho participa de mutirão para atender pessoas em situação de rua

Nos dias 6 a 8 de março, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) participa do evento "Pop Rua Jud Pantanal", que é um mutirão de atendimento especial para pessoas que vivem em situação de rua, promovido pelo TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e a Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul (SJMS).

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), disponibilizará vagas de emprego, assistência social e orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

Além disso, o projeto levará serviços de saúde, assistência social, cidadania e orientações jurídicas e profissionais à população em situação de vulnerabilidade. Os moradores poderão emitir documentos, como certidões, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG) e inscrição e regularização da situação eleitoral; solucionar questões previdenciárias; solicitar benefícios assistenciais e previdenciários ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) e, se necessário, ajuizar ações na Justiça Federal. Serão disponibilizados também cursos profissionalizantes, alimentação, assistência e orientações psicológicas aos cidadãos.

O mutirão acontecerá na Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA I) de Campo Grande, localizada na Rua Jornalista Marcos Fernandes, no Parque dos Poderes.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul