Fundação MS apresenta tecnologias para as safras de soja em Dia de Campo em Maracaju

Um dos Dias de Campo mais aguardados da região! A Fundação MS, realiza, no próximo dia 23 de janeiro, em Maracaju, o “Dia de Campo de Soja – Safra 2023/2024”. O evento acontecerá na Fazenda Alegria e apresentará os principais experimentos de manejo, fertilidade do solo, cultivares de soja e proteção de plantas. O evento é gratuito com inscrições por meio do site.

Durante o Dia de Campo, os experimentos apresentados serão divididos em seis estações, com temáticas diferente: rede de avaliação de cultivares de soja; uso de herbicidas pré-emergentes no controle de pragas; utilização de culturas de cobertura visando o manejo de patógenos de solo e nematóides; aplicação de espécies de bacillus; eficácia de controle de fungicidas e aporte de fósforo no milho e na soja.

Continue Lendo...

Além do evento em Maracaju, os próximos Dias de Campo acontecerão em diferentes municípios do Estado. Em Ponta Porã, as atividades acontecerão no dia 30 de janeiro, em Anaurilândia no dia 6 de fevereiro e Ivinhema no dia 8 de fevereiro.

*Com informações da Assessoria