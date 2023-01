Fundação MS de Maracaju realiza Dia de Campo com participação de agricultores e palestras técnicas

A Fundação MS realizou ontem (24) o primeiro Dia de Campo em Maracaju de 2023. Um evento técnico reunindo produtores rurais da região, empresários do setor agro e pesquisadores. O objetivo era apresentar as pesquisas realizadas com soja e repassar informações importantes ao produtor.

Estiveram presentes também o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan e o vice-prefeito e agropecuarista, Mauro Christianini. As apresentações técnicas são embasadas em pesquisas e estudos que a instituição realiza ao longo de todo ano, safra por safra, em relação às variedades de soja mais resistentes as pragas e a nematoides, por exemplo. Informações pertinentes para o produtor ter melhores produtividades e na escolha e aplicação correta dos insumos.

Sobre a Fundação MS

Fundada em 18 de Março de 1992, a Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias é uma empresa privada, sem fins lucrativos e com certificados de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal. Foi criada por produtores rurais, com o objetivo de gerar e adaptar tecnologias para apoiar o expressivo crescimento na área cultivada em Mato Grosso do Sul.

Atuação

A Fundação MS realiza trabalhos de pesquisa aplicada em 13 unidades em Mato Grosso do Sul. Sua atuação é sempre pautada em demandas advindas dos produtores rurais do estado, que na sequência recebem as informações e resultados em um sistema de trabalho chamado de 2D´s – Demanda e difusão.