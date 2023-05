Fundações disponibilizam hoje quase 3 mil vagas de emprego em Campo Grande

As fundações do trabalho disponibilizam juntas quase 3 mil oportunidades de emprego nesta quinta-feira (4), em Campo Grande. Na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) são disponibilizadas 1.373 vagas, enquanto na Fundação Social do Trabalho (Funsat) são 1.664 oportunidades.

A Funtrab disponibiliza o aplicativo MS Contrata + para Trabalhadores. Por meio deste canal é possível acompanhar as vagas disponíveis e agendar atendimento. No caso da Funsat, é possível acompanhar as vagas por meio do aplicativo Sine Fácil.

Para detalhes sobre as vagas da Funtrab disponibilizadas para hoje, clique aqui. Já para conhecer as oportunidades da Funsat, clique aqui.