Fundações do trabalho disponibilizam 4 mil vagas em CG

Dia 27 de dezembro, o novo ano já bate à porta e para quem procura uma vaga no mercado de trabalho tanto a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), quanto a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferecem oportunidades. Juntas elas somam 4.074 vagas disponibilizadas para esta quarta-feira (27) em Campo Grande.

Na Funsat são 2.133 vagas, que podem conferidas clicando aqui. Para participar dos processos seletivos o candidato precisa comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital é imprescindível que o aparelho celular esteja carregado para que seja possível acessar os dados. É necessária a atualização cadastral.

Já na Funtrab são 1.941 oportunidades, também em diversas áreas de formação e a lista completa pode ser acessada clicando aqui. Os candidatos podem comparecer à Funtrab levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O endereço é rua 13 de maio, 2773.

