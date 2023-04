"Fundamental e estratégica", diz ministra das Mulheres sobre parceria com Governo de MS

O novo mercado que se abre com a chegada da Rota Bioceânica e as ações voltadas ao público feminino foram destaques do Encontro Estadual de Gestoras “Somos e Somamos”. O evento foi realizado nessa sexta-feira (31) e foi cenário para assinatura de termos de parcerias entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o Ministério das Mulheres.

Constam como principais objetivos dos termos assinados, o desenvolvimento de ações de combate à violência contra a mulher, além de pesquisas científicas com o protagonismo feminino e o desenvolvimento de políticas públicas de qualificação profissional.

“A parceria é fundamental e estratégica. Primeiro para qualificar as mulheres na fronteira para o novo mercado de trabalho que está chegando, principalmente com a Rota Oceânica, mas ela também empodera as mulheres para que não sofram violência sexual e tráfico de pessoas”, disse a ministra da Mulheres, Aparecida Gonçalves, durante entrevista coletiva, após as assinaturas, referindo-se ao termo de parceria assinado para promover qualificação às mulheres na fronteira.

Em seu discurso, o governador do Estado, Eduardo Riedel, relembrou as conversas anteriores com a ministra e destacou o olhar cauteloso da ministra com relação à fronteira. "Ela tem toda a razão em relação às nossas mulheres de fronteiras. O que assinamos aqui, pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, que já tinha um trabalho de qualificação, capacitação e formação profissional das mulheres nas regiões de fronteiras, vai agora ser pontencializado, com um centro", disse.

Pesquisa - Com o objetivo de fomentar e valorizar o protagonismo das mulheres na pesquisa científica, no Estado do Mato Grosso do Sul, também foi assinado um convênio para a contratação de 32 projetos, no valor de R$ 3 milhões.

"Um edital inédito para repassar recursos para linhas de pesquisas, na qual as líderes dos grupos científicos, nas universidades ou em instituições, fossem mulheres. Nós temos um motivo muito claro para fazer isso. As mulheres na Inovação, Ciência e Tecnologia, com olhar que têm, com as linhas de trabalho de pesquisas, profissionais que são, merecem este destaque", completou o governador.

Encontro - O Encontro Estadual de Gestoras “Somos e Somamos” foi realizado na sexta-feira (31), no auditório do Bioparque Pantanal em Campo Grande e reuniu gestoras municipais de Políticas Públicas para Mulheres dos 54 municípios do estado, Poder Judiciário e da sociedade em geral.

Durante o evento, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul homenageou com o "Prêmio Tenente-Coronel Ana Neize Baltha" mulheres policiais, servidoras públicas e da sociedade civil que tenham demonstrado ao longo do tempo dedicação e trabalho em prol de uma segurança pública mais humana, democrática e comunitária, de um diálogo mais próximo efetivo com a sociedade sul-mato-grossense.

Também foi entregue o selo social “Empresa Amiga da Mulher”, criado em 2020, com o objetivo de reconhecer e premiar empresas públicas e privadas que desenvolvam práticas inovadoras e educativas na promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho.

*Com informações Governo de MS