Fundect oferece oportunidades de doutorado na Itália

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações de Amparo a Pesquisas (Confap) e a Universidade de Bolonha (Unibo), lançou nesta segunda-feira (4) um edital focado em fomentar bolsas de doutorado sanduíche na Itália.

A chamada busca fomentar bolsas de doutorado sanduíche na Itália, a estudantes de doutorado regularmente matriculados em programas de pós-graduação sediados no Mato Grosso do Sul, que tenham seus projetos aprovados no âmbito da Chamada do Mobility Confap Italy 2023 (MCI).

Para participar, é preciso submeter propostas de acordo com as diretrizes estabelecidas no edital MCI, e ao mesmo tempo na Chamada publicada pela Fundect.

As propostas precisam ser aprovadas na primeira fase, que consiste no enquadramento, seguido da análise de mérito. Caso sejam aprovadas e cumpram todos os critérios de elegibilidades, poderão pleitear apoio da Fundect.

O prazo para envio dos projetos no site do Confap e no SIGFundect vai até 11 de março de 2024 e pode ser conferido no site do Confap.

Confira o edital pelo link.

*Com informações: Fundect