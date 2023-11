Fundesporte divulga resultado final do Bolsa Atleta e convoca candidatos para entrevista

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) divulgou, nesta segunda-feira (27), o resultado final da pontuação do programa Bolsa Atleta 2023-2024, após o período de apresentação de recursos. Além disso, foi divulgada a lista de convocados para entrevista. (Clique aqui para acessar)

No total, 346 atletas e 38 técnicos foram selecionados para receber o auxílio financeiro do Governo do Estado. Os valores das bolsas variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00, dependendo da categoria.

As entrevistas serão realizadas de forma remota, de quarta (29) a sexta-feira (1º), por meio de videochamada no aplicativo WhatsApp. Os candidatos com menos de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os selecionados devem apresentar, obrigatoriamente, na entrevista dados de conta corrente aberta no Banco do Brasil (em seu próprio nome, mesmo sendo menor de idade) para o depósito mensal do auxílio. O atleta que não atender a ligação de videochamada no período mencionado estará eliminado do processo seletivo.

O programa Bolsa Atleta objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais.

Serviço

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Fundesporte pelo telefone (67) 3323-7225 ou pelo WhatsApp (67) 3323-7225.

*Com informações da Fundesporte