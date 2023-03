Fundesporte oferece curso sobre atualizações de regras do voleibol

Nova Andradina recebe, no fim de semana, de 31 de março a 2 de abril, o curso “Voleibol: atualização de regras”, oferecido pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 (clique aqui para se inscrever). As vagas são limitadas.

A capacitação presencial é voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e região, com carga horária de 20 horas. Pós-graduado em treinamento desportivo, gestor esportivo e árbitro do quadro nacional da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o professor especialista André Luís Chita será o ministrante.

O conteúdo programático da capacitação inclui atualização de regras, atribuições do capitão e técnico da equipe, administração técnica do segundo árbitro, aulas práticas de formação da equipe (rodízio), líbero e suas atribuições no jogo, além de advertências e penalidades da modalidade.

A cerimônia de abertura acontecerá no Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Sousa “S”, na sexta-feira (31), onde também haverá o credenciamento, a partir das 18 horas. O Centro de Eventos José Antonio Zanquetta receberá as aulas teórico-práticas no sábado (1º), das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30, e no domingo (2), das 7h30 às 12h30.

Certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do curso aos participantes. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos, disponibilizada através da parceria entre Fundesporte e Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov). Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

O curso “Voleibol: atualização de regras” é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Semec) e Fundação Nova-Andradinense de Esporte e Lazer (Funael).

Serviço

Evento: curso “Voleibol: atualização de regras”

Data: 31 de março a 2 de abril (sexta-feira a domingo)

Locais: Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Sousa “S” (abertura) e Centro de Eventos José Antonio Zanquetta (aulas) – Nova Andradina (MS)

Clique aqui para fazer sua inscrição.

Mais informações pelo telefone (67) 3323-7225 (ligação ou WhatsApp).

*com informações da Fundesporte