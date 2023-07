Fundesporte publica resultado de inscrições para bolsas atleta e técnico

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou, nesta quarta-feira (26), a lista de candidatos inscritos, deferidos e indeferidos nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024 no Diário Oficial do Estado.

Os candidatos indeferidos interessados em recorrer da decisão têm o prazo de cinco dias úteis - que se conclui na terça-feira (1). O pedido de recurso deve ser protocolado no portal da Fundesporte.

No portal está detalhado o motivo do indeferimento/erro na inscrição e os documentos que devem ser apresentados no recurso.

A lista não é ainda a relação final de aprovados e desaprovados para receber o benefício, contando apenas com as inscrições aceitas e não aceitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsa-atleta e Bolsa-técnico

No total, os programas do Governo de Mato Grosso do Sul contemplarão 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses).

Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200).

O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp: (67) 3323-7225.

Acesse:

Relação de inscritos, deferidos e indeferidos – Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024

Portarias Normativas nº 002 e 003/2023 – Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024

Lei Estadual nº 5.615 de 14 de dezembro de 2020 – Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

*Com informações do Governo do Estado