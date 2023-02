Funesp lança calendário esportivo para 2023

Com o intuito de trazer grandes eventos para população Campo-grandense, a Prefeitura Municipal realiza nesta sexta-feira (24), às 8h no auditório da Unigran, o lançamento do Calendário Esportivo 2023.

Segundo a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), neste início de ano, a cidade já recebeu em torno de 400 judocas de todo o país para o Metting Brasileiro de Judô, além do Campeonato Estadual Profissional de Futebol.

Uma das novidades neste novo calendário é a construção da pista permanente de motocross no Parque Jacques da Luz, para realização de uma etapa do campeonato brasileiro de motocross.

O presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Henrique Alves, ressalta sobre a qualidade e modelo da pista. “A pista que será construída em Campo Grande é de última geração, obedecendo os padrões técnicos atualizados das normas internacionais da Federação Internacional de Motociclismo e da Confederação Brasileira de Motociclismo”.

A construção da pista na cidade visa proporcionar um local de treinamento para os atletas da Capital e de todo o Estado, além de proporcionar a realização da sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross no dia 27 de agosto de 2023.

O evento de motocross tem previsão de reunir mais de 450 pilotos e atrair um público estimado em 30 mil pessoas.

Além da construção da pista de motocross, o Parque ainda passará por uma modernização em todo o sistema de lâmpadas. Este início do ano o parque já teve seu estádio revitalizado por meio de parceria com a Federação de futebol de Mato Grosso do Sul e da iniciativa privada, na iluminação, pintura, elétrica e gramado.

O Programa Movimenta Campo Grande, que contou com grandes eventos esportivos em 2022, como os Jogos Indígenas de Campo Grande, Jogos Abertos, Jogos dos Servidores, Jogos Municipais dos Idosos, Jogos Escolares de Campo Grande, tendo mais de 50 mil participantes, irá continuar com ações voltadas para o Esporte e Lazer da Comunidade; Formação e Especialização Esportiva; Campo Grande em Ação; Memória Esportiva; Formação Profissional; Infraestrutura Esportiva e o Financiamento de Projetos Esportivos.

O Programa atende todas as sete regiões do município em 92 locais de atendimentos (07 regiões urbanas e 02 distritos), com objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam nas necessidades das comunidades.

“Estamos convidando todos do segmento esportivo da cidade para participar deste evento. A equipe da Funesp está cada vez mais empenhada para levar para as instituições desportivas e a própria população o atendimento necessário para que nossos eventos possam contribuir para o esporte e o lazer do campo-grandense. As ações fomentam também nosso comércio local com a realização de grandes eventos”, ressaltou Odair Serrano, diretor presidente da Fundação de Esportes.

A efetivação do Auxílio Atleta, implementado por meio da Lei 6.754, de 20 dezembro de 2021, proporciona o incentivo financeiro a atletas e equipes em competições esportivas e paradesportivas com recursos financeiros para serem usados com transporte, estadia, alimentação ou pagamento de inscrição relacionada as competições.

Os projetos financiados com recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer – FAE, como o apoio financeiro para atletas também terão continuidade. A previsão para 2023 é fazer com que este benefício continue fortalecendo os atletas campo-grandenses.

*Com informações da Camunicação da Prefeitura de Campo Grande