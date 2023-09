Funesp prorroga prazo de inscrições para o Jogos do Servidor Público Municipal

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), prorrogou para até sexta-feira (22) o prazo de inscrições para a 16ª Edição dos Jogos do Servidor Público Municipal 2023.

O evento, que tem por objetivo promover a integração e intercâmbio entre os servidores públicos municipais, será realizado no mês de outubro, nas seguintes modalidades:

- Damas

- Xadrez

- Tênis de Mesa

- Bozó

- Dominó

- Truco Ponto Acima

- Sinuca

- Voleibol

- Futebol Society (18 a 40 anos)

- Futebol Society (41 anos acima)

- Futsal

- Basquete 3×3

Cada atleta inscrito poderá participar em duas modalidades coletivas e uma modalidade individual, representando somente uma secretaria, órgão ou autarquia. A taxa de inscrição será um brinquedo por atleta inscrito.

As inscrições poderão ser realizadas no Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão), localizado na Travessa do Touro, nº 130, Bairro Nhá-Nhá.

Em razão da prorrogação, o congresso técnico, que estava previsto para o dia 26 de setembro, foi transferido para o dia 27, quarta-feira, às 17h, no auditório da Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras, nº 3143, Centro.