Funesp reúne comunidades indígenas para tratar sobre a 16ª edição dos Jogos Urbanos

Lideranças de comunidades indígenas de Campo Grande, estiveram reunidas com técnicos da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), para tratar sobre a realização da 16ª Edição dos Jogos Urbanos Indígenas 2023, que acontece no dia 16 de abril este ano. Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, os Jogos Urbanos Indígenas têm como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre as comunidades indígenas, valorizando o caráter educativo e comunitário e promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas nas aldeias.

Em reunião, os técnicos da Fundação discutiram sobre o regulamento dos jogos e os ajustes para realização do evento. A organização dos jogos está sendo organizada pela Fundação Municipal de Esportes por meio da Gerência de Organização de Eventos (GOE) da Fundação de Esporte e em parceria com a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU).

Os jogos terão a participação de mais de 20 comunidades. Em Campo Grande existem 22 comunidades indígenas: Kadwéu, Água Bonita, Darci Ribeiro, Parawá, Marçal de Souza, Estrela do Amanhã, Novo Dia, Água Funda, Peyo, Kaxe, Jardim Inapólis, Tarsila do Amaral, Vivendas Parque, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Nova Canaã, Portal Caiobá, Indubrasil, Ceramista, Inamati, Koxonety, Jardim Aero Rancho, Bordon, Roda Velha, Novo Dia e Planalto.

Durante os jogos no mês de março, serão disputadas as modalidades de Arco e Flecha Masculino, Lança Masculino, Atletismo, Corrida Masculino e Feminino, Cabo de Guerra Masculino e Feminino, Futebol Society Masculino, Futsal Feminino e Voleibol 4×4 Masculino e Feminino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Somente poderão participar indígenas de comunidades de Campo Grande, sendo proibida participações de atletas de outros municípios. Cada atleta poderá participar do Cabo de Guerra, de uma modalidade individual e uma coletiva.

Nas modalidades de Futebol de Campo, Futsal, Cabo de Guerra, Arco e Flecha, Atletismo e Voleibol, somente podem participar atletas com idade acima de 15 anos.

As inscrições para os Jogos Indígenas poderão ser feitas a partir do dia 06 até o dia 22 de março.

*Com informações da Funesp