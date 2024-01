Funsat anuncia mais de 2 mil novas oportunidades

Para quem procura emprego neste começo do ano, a Fundação do Trabalho (Funsat) está com 2.181 vagas de emprego disponíveis. São 161 diferentes profissões distribuídas em 205 empresas de Campo Grande.

São 166 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 126 para repositor de mercadorias, 61 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 41 para auxiliar de estoque, 35 para alimentador de linha de produção, 26 para desossador, entre outras.

Há vagas de emprego para pessoas que não possuem experiência, e são mais de 1.400 vagas em 86 áreas distintas. Alguns dos processos seletivos incluem vagas para atendente do setor de frios e laticínios (133 vagas), estoquista (61 vagas), vendedor pracista (32 vagas), soldador (24 vagas), motofretista (13 vagas), entre outras.

Ao grupo PCD (Pessoa com Deficiência) há 56 vagas distribuídas em 11 profissões. Algumas dessas oportunidades incluem auxiliar de limpeza (26 vagas), auxiliar de linha de produção (11 vagas), auxiliar administrativo (3 vagas), recepcionista atendente (3 vagas), copeiro de bar (2 vagas), entre outras.

Confira aqui as vagas no site da Funsat

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande