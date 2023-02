Funsat e Fort Atacadista realizam feirão de emprego para contratação imediata nesta sexta-feira (10)

Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, nesta sexta-feira (10) ocorre uma ação em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho) aos candidatos interessados em atuar no Fort Atacadista, unidade Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Serão disponibilizadas 50 vagas para contratação imediata. A ação oferece os seguintes cargos:

Vagas abertas:

Auxiliar de atendimento;

Auxiliar de perecíveis (padaria e restaurante);

Carga e descarga de mercadorias;

Operador de caixa;

Padeiro;

Repositor de mercadorias (madrugada e fechamento de loja);

Os interessados devem comparecer à unidade Cônsul Assaf Trad do Fort Atacadista, avenida Coronel Antonino, nº 5498 – Jardim Montenidéu, das 8h às 14h. Os cargos ofertados não exigem experiência e os benefícios para os funcionários incluem: seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado após 1 ano de empresa e o Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e no Supermercado Comper).

Serviço

Funsat Atende – Fort Atacadista Cônsul Assaf Trad

Data: 10 de fevereiro de 2023 (sexta-feira) – das 8h às 14h

Local: Avenida Coronel Antonino, nº 5498 – Jardim Montenidéu, Campo Grande – MS

Informações: Funsat – (67) 4002-0585 ou Rua 14 de Julho, nº 992 Vila Glória.