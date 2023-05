"Funsat em Ação" Aero rancho recebe ação itinerante nesta terça

Para quem está à procura de emprego a Fundação Social do Trabalha (Funsat), realizará atendimento itinerante ao bairro Aero Rancho nesta terça-feira (30). Os serviços serão oferecidos das 9h às 14h, na sede da unidade, localizada na Rua Globo de Ouro, 860.

Durante a 31ª edição do “Funsat em Ação”, a população do bairro terá acesso a informações e atendimentos de serviços da Fundação, podendo, inclusive, concorrer às vagas de emprego disponibilizadas no painel da Fundação.

Para isso, os interessados poderão fazer seus registros ou atualizar dados cadastrais no sistema da Funsat. Além disso, estará disponível ao público a emissão da carteira de trabalho digital, ativações do seguro-desemprego, bem como orientações sobre cursos de capacitação profissional oferecidos pela Fundação.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos e ações realizadas pela Funsat, acesse o Instagram @funsat.cg, o Facebook @funsatcampograndems, ou ligue para (67) 4042-0585.

*Com informações de Comunicação PREFCG