"Funsat em ação" leva mais de 100 vagas ao Coophatrabalho

Será realizado nesta sexta-feira (26), mais uma edição do “Funsat em ação”. A iniciativa é um oferecimento da Fundação Social do Trabalho (Funsat), que nesta edição chega ao conjunto habitacional Coophatrabalho com atendimento das 9h às 14h, no Centro Comunitário do bairro, localizado na Avenida Florestal, 857.

Desta vez evento contará com a participação de recrutadores do Assaí Atacadista, que disponibilizará 101 vagas para 11 funções diferentes. Dentre as vagas oferecidas pela empresa, haverá oportunidades para as funções de açougueiro, padeiro, atendente de loja (cartões), operador de caixa, atendente de balcão de café, ajudante de açougueiro, conferente de carga e descarga, repositor, empacotador, auxiliar de depósito, cozinheiro e operador de empilhadeira.

No local os participantes poderão também concorrer às vagas gerais anunciadas pela Funsat. Para se candidatar é importante que o trabalhador esteja com seu cadastro atualizado e regularizado no sistema da Fundação, pelo aplicativo “Sine Fácil”.

Além do balcão de empregos, o “Funsat em Ação” leva aos bairros da Capital, serviços de atendimento em triagem para postos de trabalho, encaminhamentos para a entrevista de emprego, emissão da carteira de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego, captação de vagas de trabalho formal que possam ser anunciadas e orientações a respeito de capacitação profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações sobre a ação itinerante podem ser obtidas através da Coordenadoria de Captação de Vagas e Emprego da Funsat, pelo telefone (67) 4042-0585 (Ramal 5826).

*Com informações de Comunicação PREFCG