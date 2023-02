Funsat em ação realiza nova edição nesta quinta-feira

Os meses de janeiro e fevereiro consolidaram o projeto “Funsat em Ação”, como opção da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande em aproximação com o público que busca uma vaga no mercado de trabalho. A ação que acontece todas as quintas-feiras, no piso térreo do Pátio Central Shopping, terá nova edição hoje, com oferta de 1,5 mil vagas. A iniciativa funciona como uma base externa do órgão e uma chance de mutirão de empresas que busca contratados.

“Com o Funsat em Ação, nosso alcance de atendimentos deve aumentar na escala de pelo menos, 20% a 30% mais do que seria somente em números atendidos em nossa sede. A medida já resultou em 2023 mais de 100 contratações e, principalmente ajuda na resolução de ofertas de oportunidades em larga escala, por parte de algum parceiro”, explica a coordenadora da Central de Vagas e Emprego da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), Ione Serafim.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Paulo Silva, o projeto de empregabilidade e propostas de capacitação do órgão ganham maior visibilidade com a iniciativa.

“O Funsat em Ação complementa o que já é promovido na nossa sede, que fica na Rua 14 de Julho, pois leva também ao público informações de serviços e das outras vagas do nosso mural. É uma chance também para se saber mais dos nossos cursos de preparação ao mercado de trabalho, que ajudam muito para os encaminhamentos”, relata o gestor.

Somente em 2023, dez empresas parceiras estiveram presentes com a fundação no Pátio Central Shopping, nas oito edições realizadas até agora. A iniciativa, até então inédita, iniciou no final de 2022 e funciona sempre em cada quinta-feira, entre as 10h e as 16h.

Para mais informações sobre a Funsat em Ação ou sobre os demais serviços da pasta, basta ligar no número (67) 4042-0585 ou acessar as redes sociais da Funsat no Instagram (@funsatcg) ou no Facebook (@funsatcampograndems). O órgão fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

*Com informações de Assessoriad de Campo Grande