"Funsat em Ação" terá dois dias de evento nesta semana

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta primeira semana do mês, duas edições do "Funsat em Ação", nos dias 05 e 06 de julho. Na quarta-feira (5), munícipes podem ser atendidos na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h, e, na quinta-feira (6), no Cras Alair Barbosa de Rezende, Bairro Moreninha II, das 13h às 17h.

No primeiro dia de prestação de serviços, participam do evento parceiros como o Fort Atacadista e Supermercados Comper. Na ocasião, serão ofertadas 245 vagas para contratação imediata, entre elas para repositor, operadora de caixa, auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, cozinheiro, promotor de carnes, técnico em carnes e operador de empilhadeira.

Já na quinta-feira (6), estão confirmados o Grupo JBS e a Coca-Cola, sendo ofertadas também as vagas diárias da Funsat (cerca de 1.500), em centenas de funções. Além da triagem para vagas de emprego e encaminhamentos para entrevista, serão realizados os serviços de emissão da carteira de trabalho digital e orientações sobre capacitação profissional. O Cras Alair Barbosa fica localizado na rua Pariris, 330, Vila Moreninha II.

Mais informações sobre os serviços da Funsat podem ser obtidas na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, inclusive no horário de almoço. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande