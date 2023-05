Funsat realiza feirão com mais de mil vagas para contratação imediata

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta segunda-feira o 3° Feirão da Oportunidades. A iniciativa conta com 31 empresas parceiras que juntas, vão ofertar 1.000 vagas de trabalho para contratações imediatas.

As oportunidades são para os trabalhadores interessados conseguirem vagas em grandes empresas de Campo Grande, que estarão na sede do órgão com representantes do departamento de Recursos Humanos. A ação dinamiza o recrutamento de funcionários e visa resultados imediatos de contratação no evento agendado nesta segunda-feira.

"Estimaos para esta edição, um recorde de público e de encaminhamentos e para isso, fechamos parcerias com uma quantidade maior de empresas. Nesse Feirão, são 31 equipes de recrutadores que estarão com stand na Funsat", fala o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva.

A edição de maio do Feirão, é realizada em comemoração do Mês do Trabalhador e terá oportunidades para 150 profissões, com salários que variam entre R$ 1.320 a R$3 mil. São vagas na construção civil, setor de serviços, comércio, indústria, mercado de automação e no agronegócio. A Funsat está localizada na Avenida 14 de julho, 992 Vila Glória